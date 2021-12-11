Михайлова: приложения для смартфона могут пересылать мошенникам платежные данные пользователей

Для кражи денежных средств со смартфонов мошенники используют трояны, их внедряют в банковские приложения, и через них получают доступ к картам пользователя.

Эксперт Angara Анна Михайлова агентству «Прайм» рассказала, как действуют мошенники, чтобы похить деньги через смартфон.

Для этого они создают опасные приложения, которые распространяются в интернете как бесплатные, или через официальный магазин приложений.

Некоторые способны только подписывать пользователя на платные сервисы, другие считывают данные с банковских приложений и списывают деньги с карты на счет мошенников.

Михайлова также рассказала, как можно отличить опасное приложение от безопасного. При первом запуске программа может попросить скачать из интернета дополнительное приложение, или затребовать разрешение на использование СМС и звонков.

Также приложение запрашивает разрешение на использование «Специальных возможностей, которое позволяет приложению взаимодействовать с ним от лица пользователя».

В этом случае может быть установлен опасный троян, способный списать все средства с банковской карты.

Михайлова посоветовала пользователям на смартфон установить антивирус, и быть очень внимательным при установке приложений из неизвестных источников.