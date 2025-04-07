Microsoft завершает поддержку Windows 10: владельцам предложили избавится от своих ПК

Microsoft готовит пользователей к важным изменениям: 14 октября поддержка Windows 10 официально прекратится. Это значит, что у многих владельцев ПК останутся устаревшие и уязвимые устройства, которые больше не будут получать обновления безопасности. Это создает риск утечки данных и кибератак.

Компания призывает пользователей перейти на Windows 11, подчеркивая преимущества новой системы, включая функции искусственного интеллекта.

Для тех, кто не может обновить свое оборудование, Microsoft рекомендует утилизировать старые ПК, предлагая варианты переработки или обмена на кредит для покупки нового устройства.

Хотя некоторые пользователи могут рассмотреть возможность продления поддержки Windows 10 за 30 долларов, большинство, вероятно, решат обновиться.

Рынок старых компьютеров насыщен, но продать их можно через платформы, такие как eBay или Facebook Marketplace, или пожертвовать нуждающимся.

Переход на Windows 11 соответствует стратегии Microsoft по повышению безопасности и интеграции новых технологий. Пользователям настоятельно рекомендуется обновиться, чтобы защитить свои данные от потенциальных угроз.

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