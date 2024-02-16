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Microsoft запустит презентацию новой консоли Xbox до конца 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

Компания Microsoft обещает анонсировать новую консоль Xbox до конца текущего года. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на официальный подкаст, где президент Xbox Сара Бонд и глава Microsoft Gaming Фил Спенсер дали намеки на предстоящий релиз.

В подкасте Сара Бонд заявила, что Microsoft сделал значительный прорыв в техническом развитии аппаратной части и готовит крупнейший технический скачок в новом поколении консолей. Журналисты The Verge сделали предположение, что компания может представить портативную версию Xbox, но конкретных деталей пока не раскрыто.

Также Microsoft сообщила, что четыре эксклюзивных игры Xbox будут доступны на консолях PlayStation и Nintendo Switch. Пока неизвестны названия игр, но некоторые инсайдеры предполагают, что среди них будут Pentiment, Hi-Fi RUSH, Sea of Thieves и Grounded.

Ожидается, что Microsoft представит новую консоль Xbox со значительными улучшениями и возможностями, которые сделают игровой процесс еще более захватывающим и реалистичным.

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