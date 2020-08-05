Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября

15 сентября произойдёт запуск нового игрового сервиса xCloud, который создан компанией Microsoft. На старте в игры через облачные технологии смогут играть жители 22 стран, но в списке пока нет РФ.

Через xCloud можно будет запускать игры на смартфонах и планшетах под управлением Android, а позже появится поддержка iOS.

Чтобы подключится к сервису xCloud пользователю потребуется приобрести подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая позволяет играть в более чем 300 игр без ограничений. С полным списком игр можно ознакомится на сайте компании Microsoft.

Разработчики уже объявили, что xCloud поддерживает не только контролер Xbox One, но также DualShock 4.

Помимо этого одновременно с официальным запуском американская компания начнет предлагать два геймпада, созданных специально для облачного игрового сервиса.