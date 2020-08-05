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Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября

05.08.2020 10:32

15 сентября произойдёт запуск нового игрового сервиса xCloud, который создан компанией Microsoft. На старте в игры через облачные технологии смогут играть жители 22 стран, но в списке пока нет РФ.
Через xCloud можно будет запускать игры на смартфонах и планшетах под управлением Android, а позже появится поддержка iOS.

Чтобы подключится к сервису xCloud пользователю потребуется приобрести подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая позволяет играть в более чем 300 игр без ограничений. С полным списком игр можно ознакомится на сайте компании Microsoft.

Разработчики уже объявили, что xCloud поддерживает не только контролер Xbox One, но также DualShock 4.

Помимо этого одновременно с официальным запуском американская компания начнет предлагать два геймпада, созданных специально для облачного игрового сервиса.

Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября Microsoft запустит игровой сервис xCloud 15 сентября

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