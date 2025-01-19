Microsoft запустила принудительное обновление Windows 11 24H2

Microsoft сообщает о начале принудительной установки обновления Windows 11 24H2. Установка займет больше времени, чем предыдущие версии, поэтому пользователям рекомендуется выделить до двух часов на этот процесс.

Обновление будет автоматически устанавливаться на устройства с версиями Windows 11 Home и Pro 23H2 и 22H2, которые не управляются ИТ-отделами. Ранее пользователи могли подписаться на обновления, но теперь они будут доступны всем.

Пользователи смогут запланировать обновления на удобное время, но важно сохранить все документы и завершить текущие онлайн-действия. Также есть возможность отложить обновление, но только на короткий срок.

Новая версия Windows 11 24H2 принесет несколько значительных изменений, включая поддержку USB4, Bluetooth LE Audio и функции энергосбережения. Дополнительные обновления ожидаются этой весной.