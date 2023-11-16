Microsoft запустила приложение Windows для iPhone, iPad, macOS и даже Windows

На мероприятии Ignite 2023 компания Microsoft представила новое приложение Windows App, которое доступно для устройств с операционными системами Windows, macOS, iOS и других платформ. Это приложение позволяет пользователям удаленно подключаться к различным сервисам, таким как Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, Microsoft Dev Box или персональному удаленному настольному компьютеру, независимо от их местоположения.

Windows App создано для удобного управления всеми подключенными устройствами и приложениями. В его интерфейсе сверху располагается список закрепленных устройств, таких как облачный ПК с Windows 365, Microsoft Dev Box и виртуальный рабочий стол Azure (AVD). Затем следует список закрепленных приложений. Пользователи могут легко перемещаться по меню других устройств и приложений, а также расширять списки по своему усмотрению. В приложении также предусмотрены настройки для дополнительной персонализации опыта использования.

Предварительная версия Windows App уже доступна для загрузки в Microsoft Store, а также в программе Apple TestFlight. Это инновационное приложение от Microsoft обещает упростить управление устройствами и приложениями для пользователей, обеспечивая удобство и функциональность в одном месте.