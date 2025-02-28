Microsoft запустила приложение Copilot для Mac

Microsoft представила приложение Copilot для Mac, которое теперь доступно в качестве самостоятельного приложения. Оно требует Mac с процессором M1 или новее и macOS 14 Sonoma. Приложение по функциональности похоже на веб-версию, но имеет сочетание клавиш Command + Space для активации и поддерживает темный режим.

В приложении есть функция Think Deeper, основанная на модели OpenAI, а также голосовой сервис, который отправляет пользователям новости. Пользователи смогут видеть свои диалоги с других устройств. Если вы уже использовали Copilot на Windows, интерфейс будет знаком.

Это не первый случай, когда Copilot работает на Mac, так как он уже был встроен в браузер Edge и приложения Office 365. Но теперь это отдельное приложение.

Эксперты считают, что Microsoft следует примеру Apple и OpenAI, которые также расширяют свои ИИ-услуги на разных платформах. Copilot уже доступен для iPhone и Mac, а пользователи iPad могут загружать текстовые и PDF-файлы для получения информации от помощника.

Пока приложение доступно только для жителей США, Великобритании и Канады.