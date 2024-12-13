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Microsoft запустила функцию для обмена файлами между iPhone и ПК с Windows

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Новая функция сможет работать с приложением «Связь с Windows», которое уже доступно для бесплатного скачивания в App Store.

Microsoft запустила функцию для обмена файлами между iPhone и ПК с Windows, которая по сути становится неким аналогом AirDrop.

Пока она тестируется в рамках программы Windows Insider. Функция позволяет подключить устройства к компьютеру по беспроводной сети.

Более того, среди возможностей заявлено отображение уведомлений на экране компьютера и прием звонков. В ближайшем будущем приложение также предложит возможность обмена файлами между устройствами iOS и Windows.

При передаче файлов пользователи смогут выбрать свой iPhone в качестве доступного устройства, а на iOS эта функция будет представлена через специальное расширение.

Для активации новой функции потребуется iPhone с iOS 16 или выше, а также версия приложения «Связь с Windows» 1.24112.73 или новее.

Для Windows необходимо обновление до версии 1.24112.89.0. На данный момент функция доступна только для участников программы Windows Insider, но в будущем она станет доступной для всех пользователей Windows 10 и 11.

 

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