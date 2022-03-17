Microsoft запускает первую смарт-камеру с искусственным интеллектом для Surface Hub 2

У последней камеры Microsoft много интеллектуальных возможностей.

Microsoft выпускает свою первую камеру с искусственным интеллектом для Surface Hub 2. Предприятия, полностью разделяющие видение Microsoft будущего работы с Surface Hub , теперь смогут модернизировать свои возможности камеры. Новая смарт-камера Surface Hub 2 поддерживает автоматическое перекадрирование, широкое поле зрения и функции коррекции изображения, которые улучшат качество совещаний.

«Умная камера Surface Hub 2 изменяет кадры, регулирует освещение и обеспечивает невероятно широкий угол обзора, и все это без каких-либо искажений, искажений или проблем с глубиной резкости, которые в противном случае могли бы ограничить видимость», — объясняет Стивен Батиш, корпоративный вице-президент Windows и устройства в Microsoft. «Команда проделала огромную работу по настройке опыта, чтобы запечатлеть и кадрировать то, что происходит в комнате, и при этом сделать его плавным и естественным для удаленных зрителей или участников».

Камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором с полем обзора 136 градусов и вычислительной мощностью 1 терафлоп (намного больше, чем у оригинальной Xbox 360). Microsoft использует эту мощь в сочетании с разработанным ею алгоритмом, который автоматически компенсирует искажения, наклон и широкоугольные исправления, чтобы объекты оставались реалистичными. Это позволяет смарт-камере обнаруживать всех в комнате и обеспечивать их видимость во время совещаний.

Смарт-камера Surface Hub 2 крепится к верхней части Surface Hub 2 с помощью магнитного щелчка и крепления USB-C. Он предназначен для Surface Hub 2 и будет продаваться отдельно по цене 799,99 долларов США, начиная с сегодняшнего дня, или в сочетании с 85-дюймовым Surface Hub 2S 31 мая по цене 21 999,99 долларов США. Это может показаться высокой ценой за то, что выглядит как веб-камера, но если она будет такой умной, как обещает Microsoft, это может быть стоящим обновлением для компаний, которые потратили 9000 или 22000 долларов на устройства Surface Hub 2.