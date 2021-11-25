Microsoft запускает новые продукты, чтобы бросить вызов Chromebook

Microsoft недавно выпустила новый недорогой Surface Laptop SE по цене 249 долларов США и Windows 11 SE, подходящие для процессоров начального уровня, стремясь проникнуть в сектор образования, где доминируют Chromebook.

Однако еще неизвестно, смогут ли инновации Microsoft помочь софтверному гиганту получить долю от Google.

Surface Laptop SE собирается со стандартными винтами, что позволяет пользователю ноутбука заменять дисплей, аккумулятор, клавиатуру или материнскую плату без необходимости отправлять устройство обратно поставщику. Он оснащен процессором Intel Celeron N4020 или N4120 с 4 ГБ / 8 ГБ памяти, 64/128 ГБ памяти eMMC. На машине предустановлена ​​Windows 11 SE, разработанная специально для пользователей начальной и средней школы.

Студенты могут войти в лицензионную учетную запись Microsoft, чтобы использовать программное обеспечение Office, изначально включенное в Windows 11 SE.