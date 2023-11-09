Microsoft запретит пользователю закрыть OneDrive без объяснения причины

Microsoft внедрила новое правило для пользователей облачного хранилища OneDrive: теперь они должны объяснить причину закрытия этого сервиса, прежде чем сделать это.

Это нововведение было внедрено в последнем обновлении OneDrive. Когда пользователь пытается закрыть сервис, появляется диалоговое окно с несколькими вариантами ответов.

Среди них: «Я не хочу, чтобы OneDrive работал постоянно», «Я не знаю, что такое OneDrive», «Я не использую OneDrive», «Я пытаюсь решить проблему с OneDrive», «Я пытаюсь ускорить работу своего компьютера», «Я получаю слишком много уведомлений» и «Другое». Эту информацию сообщает издание The Verge.

Теперь пользователь не может просто закрыть всплывающую вкладку, не выбрав ни один из предложенных вариантов.