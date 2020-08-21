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В Microsoft запретили отключать встроенный антивирус Windows Defender

21.08.2020 13:24

Microsoft удалила возможность отключения Microsoft Defender и стороннего программного обеспечения безопасности через реестр, чтобы предотвратить вмешательство вредоносных программ в настройки защиты.

Начиная с Windows Vista, пользователи могут полностью отключить Microsoft Defender и, возможно, другое стороннее программное обеспечение безопасности, используя параметр групповой политики «Отключить антивирус Microsoft Defender».

В Microsoft запретили отключать встроенный антивирус Windows Defender

Когда политика включена, создается значение реестра DisableAntiSpyware, которое устанавливается на 1 в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows Defender, как показано ниже.

В Microsoft запретили отключать встроенный антивирус Windows Defender

После включения этот ключ отключит «антивирус Microsoft Defender, а также стороннее антивирусное программное обеспечение и приложения».

В обновлении документации DisableAntiSpyware Microsoft заявляет, что значение DisableAntiSpyware теперь будет игнорироваться и больше не будет использоваться для отключения антивирусного программного обеспечения.

Microsoft также заявила, что если пользователь удалит установленное антивирусное решение, Защитник Windows автоматически включится, чтобы защитить его.

«Потребители могут выбрать другое антивирусное решение, но если по какой-либо причине это решение будет отключено, Microsoft Defender AV снова включится, чтобы гарантировать отсутствие пробелов в защите для пользователя. Это изменение не влияет на сторонние антивирусные подключения. в приложение Windows Security. Они по-прежнему будут работать, как и ожидалось «, — сообщили BleepingComputer в Microsoft.

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