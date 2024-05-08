Microsoft запретила установку Windows 11 на смартфоны и некоторые ARM-чипы

Компания Microsoft ограничила возможность установки операционной системы Windows 11 на смартфоны, сообщает издание XDA.

В будущем обновлении Windows 11 24H2 предполагается запретить установку ОС на устройства, включая смартфоны на базе Windows Phone. Это означает, что устройства, такие как Lumia 950 и Lumia 950 XL, больше не будут поддерживаться новыми версиями Windows 11.

Журналисты отмечают, что Microsoft никогда не адаптировала Windows 11 для смартфонов на платформе Windows Phone, но некоторые энтузиасты все равно смогли установить систему на свои устройства. Однако в обновлении 24H2 эта возможность будет закрыта.

Согласно информации от специалистов, старые смартфоны на базе ARM 8.0 не будут совместимы с будущей ОС, которая будет работать только с процессорами ARM 8.1 и выше.

Кроме того, обновление 24H2 не будет поддерживать некоторые ARM-процессоры, что означает, что систему также нельзя будет установить на некоторые ноутбуки.