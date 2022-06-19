Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и Windows 11 из своего официального сайта

Microsoft для россиян ограничила возможность скачивания образов операционных систем с официального сайта.

При попытке скачать с сайта компании образ Windows 10 пользователь видит ошибку «404 — File or Directory not found». Такое наблюдается если производить скачивание через российских провайдеров.

При скачивании «Помощника по установке» Windows 11 тоже выбивается ошибка, при этом сам образ новейшей операционной системы скачать можно.

При включённом VPN все недоступные файлы доступны, а это значит, что ограничения введены именно для россиян.

Пока достоверно неизвестно, это временно или на постоянной основе, комментарии от представительства Microsoft пока не поступали.