Microsoft заменит старые системные значки в операционной системе Windows 10

Microsoft заменит старые системные значки в операционной системе Windows 1009.05.2021 00:02
Microsoft последнее время работала над производительностью и внедрением новых функций в операционную систему Windows 10.
Теперь очередь дошла до внешности ОС, и по слухам компания скоро изменит системные значки в Windows 10. Стоит отметить, что они кардинально не менялись с Windows 95.
Ожидается, что системные значки изменят осенью с выходом большого обновления Windows 10 21H2.
Вместе с этим обновлением будет добавлено несколько новых функций, а также изменится дизайн ОС и системных значков.
В ранних сборках энтузиасты уже заметили новые значки в режиме гибернации, сети и дисководов.
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