Microsoft заменит старые системные значки в операционной системе Windows 10

Microsoft последнее время работала над производительностью и внедрением новых функций в операционную систему Windows 10.

Теперь очередь дошла до внешности ОС, и по слухам компания скоро изменит системные значки в Windows 10. Стоит отметить, что они кардинально не менялись с Windows 95.

Ожидается, что системные значки изменят осенью с выходом большого обновления Windows 10 21H2.

Вместе с этим обновлением будет добавлено несколько новых функций, а также изменится дизайн ОС и системных значков.

В ранних сборках энтузиасты уже заметили новые значки в режиме гибернации, сети и дисководов.