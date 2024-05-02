Главная » Новости

Microsoft закрывает магазины для покупки игр и фильмов на Xbox 360

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В июле 2024 года Microsoft закроет магазин игр для Xbox 360. Пользователи больше не смогут покупать игры через него. Однако, они смогут продолжать играть в уже приобретенные проекты и дополнения.

Также старые игры для Xbox 360 можно будет запускать на новых консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Сетевые функции и многопользовательские режимы останутся доступными, а Microsoft будет выпускать обновления и патчи для консоли даже после закрытия магазина.

Пользователи потеряют доступ к приложению Microsoft Movies and TV на Xbox 360, но смогут использовать его на новых консолях.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.