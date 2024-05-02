Microsoft закрывает магазины для покупки игр и фильмов на Xbox 360

В июле 2024 года Microsoft закроет магазин игр для Xbox 360. Пользователи больше не смогут покупать игры через него. Однако, они смогут продолжать играть в уже приобретенные проекты и дополнения.

Также старые игры для Xbox 360 можно будет запускать на новых консолях Xbox One и Xbox Series X/S.

Сетевые функции и многопользовательские режимы останутся доступными, а Microsoft будет выпускать обновления и патчи для консоли даже после закрытия магазина.

Пользователи потеряют доступ к приложению Microsoft Movies and TV на Xbox 360, но смогут использовать его на новых консолях.