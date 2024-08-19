Microsoft закрыла лазейку с установкой Windows 11 на старые и несовместимые ПК

Microsoft закрыла лазейку, позволяющую устанавливать Windows 11 на старые и несовместимые компьютеры.

В последнем патче для версии Windows 11 Insider Build 27686 был заблокирован обходной путь, использовавший команду «/product server». Теперь для установки новой ОС требуется аппаратный модуль безопасности TPM 2.0.

Хотя пользователи все еще могут запускать Windows 11 на неподдерживаемых системах, их возможности обновления в будущем остаются под вопросом.

Напомним, что официальные минимальные требования Windows 11 включают процессоры Intel 8-го поколения или AMD Ryzen 2-го поколения и новее.

Пользователи устаревших ПК все еще могут рассмотреть альтернативные варианты, такие как кастомные сборки Windows 11 (хотя это небезопасно), использование Windows 10 или редактирование реестра.

Однако Microsoft продолжит закрывать лазейки, и вероятность их существования в будущем снижается.