Главная » Новости

Microsoft закроет цифровой магазин видеоигр на Xbox 360 летом 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В блоге Xbox появилась официальная информация о планах Microsoft по закрытию Xbox 360 Marketplace. Согласно объявлению, с 29 июля 2024 года будет прекращена возможность приобретения игр, дополнений и прочего контента в данном магазине.

Microsoft закроет цифровой магазин видеоигр на Xbox 360 летом 2024 году

Важно подчеркнуть, что это изменение не затронет способность пользователей повторно загружать контент, который был приобретен до указанной даты. Кроме того, закрытие магазина Xbox 360 не повлияет на игры, доступные через обратную совместимость и продаваемые в Microsoft Store.

Это решение следует за аналогичными шагами, предпринятыми в марте 2023 года компанией Nintendo, которая закрыла цифровые магазины для консолей Wii U и 3DS.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.