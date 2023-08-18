Microsoft закроет цифровой магазин видеоигр на Xbox 360 летом 2024 году

В блоге Xbox появилась официальная информация о планах Microsoft по закрытию Xbox 360 Marketplace. Согласно объявлению, с 29 июля 2024 года будет прекращена возможность приобретения игр, дополнений и прочего контента в данном магазине.

Важно подчеркнуть, что это изменение не затронет способность пользователей повторно загружать контент, который был приобретен до указанной даты. Кроме того, закрытие магазина Xbox 360 не повлияет на игры, доступные через обратную совместимость и продаваемые в Microsoft Store.

Это решение следует за аналогичными шагами, предпринятыми в марте 2023 года компанией Nintendo, которая закрыла цифровые магазины для консолей Wii U и 3DS.