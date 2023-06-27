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Microsoft задумала сделать Windows полностью облачной, которая не зависит от ПК

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Microsoft ведет разработку операционной системы Windows 11, которая будет работать в «облаке» без использования персонального компьютера.
Упоминание облачной версии Windows 11 нашли во внутренней презентации Microsoft.

Как пишет источник, год назад была проведена закрытая презентация Microsoft. В одном из её слайдов было описание потоковой передачи операционной системы Windows на любое устройство, причем запуск платформы рассчитан в рамках пакета «Windows 365».

Отмечается, что цель компании Microsoft повысить привлекательность операционной системы среди коммерческих клиентов и расширить возможности облачных технологий.

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