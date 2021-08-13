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Microsoft Windows 11 получит новый инструмент Snipping и обновления приложений

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Microsoft совсем недавно начала выпуск новой сборки для ОС Windows 11. Новое обновление доступно для инсайдеров в каналах Dev и Beta, и вместе с новой сборкой компания включила ряд обновлений приложения.

Microsoft Windows 11 получит новый инструмент Snipping и обновления приложений

С новой сборкой американский технический гигант также приблизил дизайн приложений к общей эстетике Windows 11. Другими словами, в этих обновленных приложениях теперь также используются более закругленные углы. Приложение Snipping Tools — одно из первых приложений, получивших это обновление, о котором компания недавно сообщала. Примечательно, что новый Snipping Tool также включает некоторые функции классического Snipping Tool.

Microsoft Windows 11 получит новый инструмент Snipping и обновления приложений

Подобно Snipping Tools, бренд даже обновил приложение «Калькулятор» для Windows 11. Хотя изменения в этом приложении менее заметны, за исключением закругленных углов его кнопок. Наряду с калькулятором, даже приложения «Почта» и «Календарь» также претерпели аналогичные изменения в Windows 11. Опять же, приложения теперь также используют закругленные углы для большинства элементов пользовательского интерфейса. Microsoft также планирует добавить такие обновления в другие существующие приложения в своей последней версии операционной системы Windows.

Источник — Astera.

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