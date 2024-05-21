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Microsoft выпустит следующее поколение консоли Xbox в 2026 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Согласно информации источника Tech 4 Gamers, Microsoft планирует выпустить новое поколение игровой консоли Xbox в 2026 году.

Несмотря на ранее появившийся слух о потере лидерства на рынке консолей и финансовых проблемах, президент Xbox Сара Бонд заявила о надежде на восстановление позиций компании благодаря новому поколению Xbox.

Пока неизвестно, какая именно модель будет представлена — Xbox Series X/S или другая, информация не разглашается. Однако Microsoft явно имеет стратегию для восстановления своих преимуществ.

Бонд подтвердила слухи о значительных финансовых вложениях в проект и также обещала, что игра Call of Duty 2026 станет одним из запусковых проектов для новой консоли, над которой в настоящее время работает команда разработчиков Activision.

Планируемый срок выхода игры совпадает с релизом новой Xbox. В настоящее время активно ведется работа над консолью, и ожидается, что новая модель будет выпущена в 2026 году.

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