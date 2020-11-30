Microsoft выпустит больше обновлений Windows 10 в 2021 году

Компания Microsoft два раза в год выпускает крупные обновления свой операционной системы.

Помимо этого, ежемесячно выходят мелкие обновления, в которых как правило нет изменений, но они направлены на улучшение производительности, безопасности и исправлению мелких ошибок.

Недавно инсайдеры сообщали, что Windows 10 в следующем году получит только одно крупное обновление, так как Microsoft сейчас сосредоточилась на разработке операционной системы Windows 10X.

Другой источник сообщает, что разработчик не будет изменять правилам и в 2021 году будет выпущено два крупных обновления, но в них ничего существенного не добавят.

Весной Windows 10 получит ряд дополнений и исправлений, а осенью разработчики в операционную систему добавят новые функции.