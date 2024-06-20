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Microsoft выпустила срочный патч для Windows 10 и 11 и устранила проблему с Wi-Fi

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Microsoft выпустила важное обновление для операционной системы Windows, которое исправляет проблему с Wi-Fi. Обнаружена уязвимость в Windows 10 и 11, которая позволяла злоумышленникам устанавливать вредоносное программное обеспечение, если компьютер был подключен к незащищенной общедоступной Wi-Fi сети.

Представители Microsoft объяснили, что злоумышленник, не прошедший проверку подлинности, мог отправить вредоносный сетевой пакет на соседнюю систему, использующую Wi-Fi адаптер, и выполнить удаленный код.

Чтобы решить эту проблему, Microsoft выпустила срочное обновление 11 июня и рекомендует всем пользователям установить его как можно скорее.

Корпорация Microsoft также отметила, что об уязвимости не было известно публично до ее исправления. Исходя из этого, авторы отчета сделали вывод, что хакерам маловероятно удалось воспользоваться этой уязвимостью.

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