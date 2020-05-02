Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 1002.05.2020 13:24
Microsoft для участников тестирования новых сборок Windows 10 выпустила практически финальную версию будущего обновления Windows 10.
Сообщается, что для пользователя это майское обновление начнут распространять с 12 мая.
Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем.
Последние обещают в дальнейшем исправить выпуском новых обновлений.
В целом сборка считается стабильной и в ней содержатся различные исправления для Slow Ring.
В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.
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