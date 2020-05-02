Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

Microsoft для участников тестирования новых сборок Windows 10 выпустила практически финальную версию будущего обновления Windows 10.

Сообщается, что для пользователя это майское обновление начнут распространять с 12 мая.

Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем.

Последние обещают в дальнейшем исправить выпуском новых обновлений.

В целом сборка считается стабильной и в ней содержатся различные исправления для Slow Ring.

В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.