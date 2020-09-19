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Microsoft выпустила предрелиз сборки Windows 10 20H2

19.09.2020 09:25

В четверг Microsoft объявила, что Windows 10 версии 20H2 выпущена для тестирования в рамках подготовки к предстоящему осенью коммерческому выпуску.

Центр обновления Windows для бизнеса предоставляет обновления функций Windows 10 через службу Центра обновления Windows. Им можно управлять с помощью групповой политики или решения для управления мобильными устройствами. Однако этот тестовый выпуск Windows 10 версии 20H2 можно получить не только через службу Windows Update, но и другими способами.

«Вы можете получить доступ к Windows 10 версии 20H2 через все стандартные устройства, включая Центр обновления Windows, службы обновления Windows Server (WSUS) и Azure Marketplace, или вы можете загрузить файл ISO», — поясняется в заявлении Microsoft.

Участники программы предварительной оценки Windows  общедоступной программы тестирования, будут автоматически обновляться до Windows 10 версии 20H2, если они находятся на бета-канале или канале предварительного просмотра выпуска. В июне Microsoft переименовала свою тестовую версию Windows Insider Program для Windows 10 в «каналы».

Номенклатура «20H2» для этого выпуска также представляет собой изменение соглашения об именах. В выпусках Windows 10, выпускаемых дважды в год для бизнес-клиентов, теперь используются метки «H1» (первая половина) и «H2» (вторая половина), вместо того, чтобы называться «весенними» и «осенними» выпусками. Однако выпуски Windows 10 для потребителей немного отличаются и в названии используются месяц и год, например, «Обновление за сентябрь 2020 года».

Новые функции включены в ежемесячные обновления качества для версии 2004 в неактивном и неактивном состоянии. Эти новые функции 20H2 остаются неактивными до тех пор, пока они не будут включены с помощью «пакета поддержки», небольшого, быстро устанавливаемого «главного переключателя», который активирует функции Windows 10 версии 20H2 .

Microsoft обещает, что обновленные таким образом системы Windows 10 потребуют всего лишь «однократного перезапуска» для завершения установки.

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