Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 10

Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 1016.04.2020 09:30
Microsoft выпустила плановое обновление своей поддерживаемой операционной системы.
Сборка под номером 18363.778 уже доступна для скачивания через настройки ОС Windows 10 в пункте «Центр обновления».
Также установить обновление можно с официального сайта компании Microsoft.
Существенных изменений в обновлении нет, но было исправлено большое количество ошибок и внесены исправления в предустановленные программы и компоненты.
Также в сборке 18363.778 обновили систему безопасности и исправили работу виртуальной кнопки отключения звука в приложении «Ваш телефон» (Your Phone).
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