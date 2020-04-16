Microsoft выпустила плановые обновления для ОС Windows 10

Microsoft выпустила плановое обновление своей поддерживаемой операционной системы.

Сборка под номером 18363.778 уже доступна для скачивания через настройки ОС Windows 10 в пункте «Центр обновления».

Также установить обновление можно с официального сайта компании Microsoft.

Существенных изменений в обновлении нет, но было исправлено большое количество ошибок и внесены исправления в предустановленные программы и компоненты.

Также в сборке 18363.778 обновили систему безопасности и исправили работу виртуальной кнопки отключения звука в приложении «Ваш телефон» (Your Phone).