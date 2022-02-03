Microsoft выпустила устраняющий замедление SSD и HDD патч для Windows 11

Разработчики операционной системы решили проблему специальным патчем.

Windows 11 неплохо стартовала после выхода стабильной версии, но через некоторое время выяснилось, что система выполняет лишние действия при записи на установленную в компьютер систему хранения данных.

Проблема затрагивала HDD и SSD диски, которые во время работы замедлялись.

На Windows 10 таких проблем не наблюдалось. В Microsoft постарались быстро устранить возникшую проблему, но сделали это не сразу.

Стоит отметить, что замедление дисков фиксировали еще летом прошлого года на ранних сборках Windows 11. Патч за номером KB5008353 устранил проблему.