Главная » Новости

Microsoft выпустила патч безопасности для Windows с устранением уязвимости PrintNightmare

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 171 Опубликовано

Специалисты Microsoft за несколько дней раскрыли серьезную уязвимость под названием PrintNightmare.

В Microsoft призывают установить обновление, в котором содержится защита для CVE-2021-1675 и дополнительной уязвимости.

PrintNightmare была обнаружена на прошлой неделе. Через нее можно было удалено устанавливать скрытое программное обеспечение, изменять код операционной системы и даже создавать новую учетную запись с полными правами администратора.

Новое обновление рассчитано не только на актуальную версию ОС, но также устаревшие Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1.

Скоро аналогичный патч безопасности получат Windows Server 2012 и Windows Server 2016.

Microsoft Windows
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов