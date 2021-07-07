Специалисты Microsoft за несколько дней раскрыли серьезную уязвимость под названием PrintNightmare.

В Microsoft призывают установить обновление, в котором содержится защита для CVE-2021-1675 и дополнительной уязвимости.

PrintNightmare была обнаружена на прошлой неделе. Через нее можно было удалено устанавливать скрытое программное обеспечение, изменять код операционной системы и даже создавать новую учетную запись с полными правами администратора.

Новое обновление рассчитано не только на актуальную версию ОС, но также устаревшие Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1.

Скоро аналогичный патч безопасности получат Windows Server 2012 и Windows Server 2016.