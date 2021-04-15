Как известно, Windows 7 больше не поддерживается компанией Microsoft массово, так как от этой ОС производитель отказался.

Однако из-за того, что еще много пользователей используют эту операционную систему, Microsoft предложила поддержку только за плату.

По статистике доля системы составляет 16,2%. Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, которое конечно же доступно не бесплатно и предлагается для корпоративных клиентов.

В этом году стоимость поддержки ОС для одного компьютера составляет 50 долларов в год, тогда как в следующем году стоимость вырастет до 100 долларов.

Новое обновление предлагается для версии Windows 7 ESU и имеет номер KB5001335. Оно приносит на компьютер некоторые улучшения и конечно же обновления системы безопасности.