Microsoft выпустила облачную версию операционной системы Windows

Облачную версию Windows можно будет запустить практически с любого устройства.

Microsoft на конференции представила облачную версию собственной операционную систему под названием Windows 365.

Windows 365 позволяет с любого устройства в безопасном режиме запустить привычную операционную систему в безопасном режиме, так как защита облачных технологий сейчас на высшем уровне.

Новый сервис создан на базе системы Azure Virtual Desktop, запуск Windows 10 или Windows 11 на устройстве происходит через браузер операционных систем Linux, macOS, Android или планшетов iPad.

Операционная система Windows 365 для пользователей станет доступна со 2 августа, причем облачная ОС будет платной, и платить придется за каждого пользователя.

Цены на доступ к Windows 365 пока не объявили, но система в первую очередь рассчитана на корпоративный сегмент и индивидуальных предпринимателей.