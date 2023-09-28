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Microsoft выпустила новое глобальное обновление Moment 4 для Windows 11

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Опубликовано новое глобальное обновление Moment 3 для операционной системы Windows 11, согласно сообщению в блоге Windows.

Последнее обновление, известное как версия 22H2 Moment 4, включает в себя около 150 новых функций. Одним из главных нововведений является внедрение поддержки искусственного интеллекта (ИИ) и программы Microsoft Copilot.

Представители компании отмечают, что ИИ предназначен для упрощения выполнения различных задач и получения доступа к информации.

С помощью Copilot пользователь может изменять настройки, анализировать документы и веб-страницы, планировать встречи и составлять электронные письма.

Встроенный редактор Paint получил расширенные функции для работы с изображениями, включая возможность удаления фона и использование слоев. После обновления, инструмент Snipping Tool («Ножницы») позволит копировать текст из фотографий и картинок.

Инженеры Microsoft также обновили менеджер паролей. В версии 22H2 пользователи могут генерировать уникальные коды доступа, называемые ключами доступа, которые позволяют входить на сайты без использования паролей.

Приложение Windows Backup позволит пользователям быстро восстанавливать данные из резервных копий и переносить их на новый компьютер.

Кроме того, обновленная версия операционной системы включает поддержку архивов, функцию автосохранения в «Блокноте», инструменты для работы с изображениями в «Проводнике» и обновленный почтовый клиент Outlook.

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