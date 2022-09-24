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Microsoft выпустила лимитированную версию консоли Xbox Series X в дизайне Deathloop

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Xbox Seriex X пока продается только в черном цвете, белое исполнение доступно только для Xbox Seriex S.
Logitech в ролике новой гарнитуры случайно засветила консоль Xbox Seriex X в белом исполнении. Консоль была на заднем фоне в одном из кадров.

Издание VGC решило узнать у Microsoft о белой консоли, но в компании отказались от комментариев.

Microsoft выпустила лимитированную версию консоли Xbox Series X в дизайне Deathloop


Также недавно Microsoft выпустила Xbox Seriex X оформленную на тему шутера Arkane. Специальное оформление получила не только консоль но также и контролер.
Xbox Seriex X Arkane будет выпущена ограниченном количестве, и одно из приставок можно получить бесплатно, для этого нудно подписаться на аккаунт Xbox в Twitter и сделать репост твита с розыгрышем до 28 сентября.

Microsoft выпустила лимитированную версию консоли Xbox Series X в дизайне Deathloop

Xbox Series X
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