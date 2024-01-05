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Microsoft выпустила для геймеров тостер в виде Xbox Series S

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

На кухню, наполненную мемами, пришла новинка — Xbox Series S тостер, готовый стоять рядом с Xbox Series X холодильником. Этот настоящий тостер может обжарить любой хлеб и выжечь логотип Xbox.

Microsoft выпустила для геймеров тостер в виде Xbox Series S

Изображения Xbox Series S тостера впервые появились почти год назад на французских веб-сайтах, а теперь его можно приобрести в Walmart за $39.99, как заметил Wario64.

Внешне тостер очень похож на Xbox Series S с черной вентиляционной решеткой, но он также обладает рядом функций, которые пригодятся при поджаривании хлеба.

В нем есть шесть уровней поджаривания, съемный поддон для крошек, светодиодный обратный отсчет и кнопка размораживания. Но главной особенностью является возможность выжигания логотипа Xbox на хлебе, что, безусловно, понравится настоящим геймерам.

Microsoft выпустила для геймеров тостер в виде Xbox Series S

Однако это не первый тостер, созданный для геймеров. Несколько лет назад компания Bungie выпустила тостер в стиле игры Destiny, который мог выжигать логотип Tricorn из этой игры на хлебе. Компания Razer также обещала превратить свою шутку на первое апреля о тостере в реальность, но этого так и не произошло.

Xbox Series S тостер присоединяется к мини-холодильнику Xbox Series X, который появился благодаря мемам.

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