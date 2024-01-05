Microsoft выпустила для геймеров тостер в виде Xbox Series S

На кухню, наполненную мемами, пришла новинка — Xbox Series S тостер, готовый стоять рядом с Xbox Series X холодильником. Этот настоящий тостер может обжарить любой хлеб и выжечь логотип Xbox.

Изображения Xbox Series S тостера впервые появились почти год назад на французских веб-сайтах, а теперь его можно приобрести в Walmart за $39.99, как заметил Wario64.

Внешне тостер очень похож на Xbox Series S с черной вентиляционной решеткой, но он также обладает рядом функций, которые пригодятся при поджаривании хлеба.

В нем есть шесть уровней поджаривания, съемный поддон для крошек, светодиодный обратный отсчет и кнопка размораживания. Но главной особенностью является возможность выжигания логотипа Xbox на хлебе, что, безусловно, понравится настоящим геймерам.

Однако это не первый тостер, созданный для геймеров. Несколько лет назад компания Bungie выпустила тостер в стиле игры Destiny, который мог выжигать логотип Tricorn из этой игры на хлебе. Компания Razer также обещала превратить свою шутку на первое апреля о тостере в реальность, но этого так и не произошло.

Xbox Series S тостер присоединяется к мини-холодильнику Xbox Series X, который появился благодаря мемам.