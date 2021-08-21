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Microsoft выпустила бета-версию ОС Windows 10 с новыми функциями

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Microsoft продолжает выпускать обновление для актуальной Windows 10 несмотря на то, что до конца года уже выйдет Windows 11, на которую можно будет перейти бесплатно.
Для участников Windows Insider вышла новая сборка операционной системы, которая проходит под номером KB5005101.

В этой тестовой сборке ОС появились некоторые нововведения, которые компания анонсировала ранее.

Так, тестировщикам стал доступен вход в систему без пароля с Windows Hello, но эта функция работает только для бизнеса.

Еще компания Microsoft добавила поддержку WPA3 H2E и поддержку вычислений при использовании графической системы Windows для Linux и Azure. IoT Edge для Linux.

Ожидается, что финальная версия с новыми функциями для всех пользователей станет доступна в октябре с выходом крупного обновления.

Windows 10
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