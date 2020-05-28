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Microsoft выпускает крупное обновление для Skype

28.05.2020 14:11

Skype стал одним из первых сервисов с видеозвонками. Првый запуск сервиса состоялся в 2003 году, а это приложение до сих пор развивается и совершенствуется.
Microsoft выпустила крупное обновление своего популярного во всем мире сервиса. В версии 8.60 добавили много улучшений и новый режим видеозвонков.

Теперь в Skype окно с участниками можно расположить по схеме 3х3, а эта функция стала доступна для всех десктопных версий, включая Linux.

Microsoft выпускает крупное обновление для Skype

Помимо этого, в сервисе появилась возможность стать администратором группы, причем в этом статусе только администратор сможет запускать звонки.

В новой сборке добавили быстрые сочетания клавиш, а для быстрого запуска действий и появилась возможность настраивать список эмодзи для быстрых ответов.

 

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