Microsoft выпускает крупное обновление для Skype

Skype стал одним из первых сервисов с видеозвонками. Првый запуск сервиса состоялся в 2003 году, а это приложение до сих пор развивается и совершенствуется.

Microsoft выпустила крупное обновление своего популярного во всем мире сервиса. В версии 8.60 добавили много улучшений и новый режим видеозвонков.

Теперь в Skype окно с участниками можно расположить по схеме 3х3, а эта функция стала доступна для всех десктопных версий, включая Linux.

Помимо этого, в сервисе появилась возможность стать администратором группы, причем в этом статусе только администратор сможет запускать звонки.

В новой сборке добавили быстрые сочетания клавиш, а для быстрого запуска действий и появилась возможность настраивать список эмодзи для быстрых ответов.