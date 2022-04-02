Microsoft выпускает Edge v100: список изменений

Microsoft Edge прошел долгий путь и стал намного популярнее своих предшественников. На самом деле, он предлагает почти все функции по сравнению с Google Chrome. Недавно Microsoft объявила о выпуске Edge версии 100 и наборе функций, которые будут полезны как с точки зрения безопасности, так и использования.

Что изменилось?

Трехзначный номер версии в строке User-agent. Microsoft заявляет, что Edge 100 по умолчанию отправляет номер версии HTTP в заголовке User-Agent, что может привести к тому, что скрипты на стороне сервера и аналитические программы неправильно интерпретируют это как некоторую информацию об их версии пользовательского агента. Новая функция политики позволяет администраторам заставить Edge всегда отправлять точную строку версии пользовательского агента, независимо от текущей версии.

Оптимизация активации протокола приложений Microsoft 365. Протоколы автоматического запуска приложений Office 365 устарели. Протоколы автозапуска для входа через систему единого входа, входа на основе OAuth и протоколы федеративного входа для приложений Microsoft 365 включены для доверенных служб облачного хранилища Майкрософт, включая OneDrive для бизнеса, SharePoint Online и Skype для бизнеса Online.

Аппаратная защита стека. Microsoft сообщила, что добавляет расширенные функции безопасности в свой веб-браузер Edge и операционную систему Windows 10, включая аппаратную защиту стека, которая защищает от уязвимостей, связанных с повреждением памяти. Microsoft также добавляет поддержку улучшенной защиты от непрямых вызовов функций.

Предварительный просмотр файлов PDF в Microsoft Outlook и проводнике. С введением функции предварительного просмотра документов для Windows 10 вы можете использовать режим чтения Office для чтения документов PDF, не загружая и не открывая их. Office Reading View обеспечивает легкий предварительный просмотр PDF-документа только для чтения, сохраняя пропускную способность без использования PDF Reader.

Открывайте файлы PDF с цифровой подписью. Цифровые подписи играют жизненно важную роль в проверке подлинности документа и любых внесенных в него изменений. Политика PDFSecureMode позволяет проверять цифровую подпись для PDF-файлов непосредственно из браузера без дополнительного программного обеспечения.

Microsoft внедряет изменения, и для стабильного канала обновления будут выпускаться постепенно в течение одного или нескольких дней.

Изменения политики

Также есть изменения в политиках, которые ИТ-администратор может применить.

Добавленные политики

AdsTransparencyEnabled — функция прозрачности рекламы может быть включена или отключена.

DefaultWebHidGuardSetting — управление использованием WebHID API. API WebHID предоставляет веб-приложениям способ доступа к устройствам и взаимодействия с ними с использованием протокола HID (Human Interface Device).

HideRestoreDialogEnabled — диалоговое окно для восстановления страниц будет скрыто после сбоя браузера.

PDFSecureMode — встроенная программа для чтения PDF-файлов обеспечивает безопасный режим и цифровую подпись на основе сертификата.

PromptOnMultipleMatchingCertificates — пользователю будет предложено выбрать сертификат из списка нескольких совпадающих сертификатов.

WebHidAskForUrls — разрешить WebHID API на этих сайтах.

WebHidBlockedForUrls — заблокировать WebHID API на этих сайтах.

Устаревшая политика

BackgroundTemplateListUpdatesEnabled — включает фоновые обновления списка доступных шаблонов для коллекций и других функций, использующих шаблоны.

AllowSyncXHRInPageDismissal — разрешить страницам отправлять синхронные запросы XHR во время закрытия страницы.

Ознакомьтесь с изменениями здесь, на microsoft.com.