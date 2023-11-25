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Microsoft встроила ChatGPT от OpenAI в командную строку Windows 11

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Согласно информации портала WindowsLatest, компания Microsoft внесла новое обновление в командную строку (терминал) операционной системы Windows 11. Она добавила в нее чат-бот, основанный на технологии ChatGPT от OpenAI. Это нововведение пока доступно только в бета-версии ОС в канале Canary.

Цель новой функции состоит в упрощении использования терминала. Чат-бот может предоставлять подсказки по командам и другую полезную информацию. Например, если пользователь попросит чат-бота показать все файлы с расширением «.md», он предложит ввести команду «dir *.md» в командной строке. Пользователь может скопировать предложенную команду от чат-бота и вставить ее непосредственно в строку ввода терминала с помощью специальной кнопки.

Чат-бот ChatGPT может работать как в базовой версии терминала, так и в PowerShell, и он адаптирует свои ответы в соответствии с окружением оболочки.

Microsoft считает, что встроенный искусственный интеллект в терминале является полезным инструментом для повышения производительности и упрощенного взаимодействия с командной строкой в Windows. Однако пока неизвестно, когда это нововведение станет доступно в стабильных сборках Windows 11.

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