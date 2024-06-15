Microsoft временно остановила запуск функции своей Recall

Microsoft откладывает запуск функции «Windows Recall» в новых ПК Copilot+ из-за проблем с безопасностью.

Эта функция должна была создавать снимки экрана каждые несколько секунд, но возникли проблемы с хранением конфиденциальных данных в незашифрованном виде.

Microsoft решила отложить выпуск функции и планирует сначала представить ее в программе Windows Insider в качестве предварительной версии, а затем расширить ее доступность.

Тем не менее компьютеры Copilot+ все равно будут иметь другие ИИ-функции, такие, как перевод надписей в реальном времени, улучшенные эффекты Windows Studio, Cocreator в Paint и генератор изображений в Photos.