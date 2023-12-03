Главная » Новости

Microsoft впервые представила чипы собственного производства

Автор На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Компания Microsoft представила два новых чипа, специально разработанных для работы с искусственным интеллектом. Целью их использования является оптимизация работы дата-центров компании. Первый чип, Maia 100, предназначен для обеспечения эффективной работы крупных внутренних систем искусственного интеллекта. Он будет применяться в инфраструктуре Microsoft Cloud. Второй чип, Cobalt 100, является универсальным процессором, который также будет использоваться в инфраструктуре Microsoft Cloud.

Нужно отметить, что Microsoft не единственная компания, занимающаяся разработкой чипов для работы с искусственным интеллектом. Многие другие компании, включая Google, Amazon и Apple, также инвестируют в разработку специализированных чипов, чтобы улучшить производительность и эффективность своих систем искусственного интеллекта.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.