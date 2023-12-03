Microsoft впервые представила чипы собственного производства

Компания Microsoft представила два новых чипа, специально разработанных для работы с искусственным интеллектом. Целью их использования является оптимизация работы дата-центров компании. Первый чип, Maia 100, предназначен для обеспечения эффективной работы крупных внутренних систем искусственного интеллекта. Он будет применяться в инфраструктуре Microsoft Cloud. Второй чип, Cobalt 100, является универсальным процессором, который также будет использоваться в инфраструктуре Microsoft Cloud.

Нужно отметить, что Microsoft не единственная компания, занимающаяся разработкой чипов для работы с искусственным интеллектом. Многие другие компании, включая Google, Amazon и Apple, также инвестируют в разработку специализированных чипов, чтобы улучшить производительность и эффективность своих систем искусственного интеллекта.