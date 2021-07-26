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Microsoft возможно начала тестировать операционную систему Windows 12

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Информация является очень сомнительной особенно если учесть, что все силы разработчик сейчас направил на поддержку Windows 10 и доработку Windows 11.
Напомним, Windows 11 была представлена только месяц назад, сейчас бета-версию этой ОС получили только участники раннего тестирования.

Финальная версия Windows 11 ожидается осенью, предположительно в октябре.

В Сети опубликовали скриншот Windows 12, которая обозначена как Windows 12 Build 12.0.30000. По данным источника изображения, это очень ранняя версия, которая доступна только некоторым сотрудникам Microsoft.

Полноценное тестирование Windows 12 начнется только в 2026 году, а возможно даже позже.

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