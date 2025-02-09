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Microsoft вновь возглавила ТОП-10 брендов по фишинговым атакам

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Согласно исследованию Check Point Research, в четвертом квартале 2024 года Microsoft вновь занял первое место в рейтинге самых подделываемых брендов, на который пришлось 32% всех фишинговых атак.

На втором месте располагается Apple с результатом 12%. Аналогичный показатель по результатам исследования оказался и у Google, которая находится на третьем месте.

Следом оказались LinkedIn и Alibaba. Результат по этим компаниям составил 11 и 4% соответственно. Еще пять мест в ТОП-10 заняли:

WhatsApp: 2%

Amazon: 2%

Twitter: 2%

Facebook: 2%

Adobe: 1%

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