Microsoft внедряет искусственный интеллект в «Блокнот» для улучшения редактирования текста

Microsoft представила новую функцию редактирования текста в своем приложении «Блокнот» — Rewrite, использующую возможности искусственного интеллекта. Эта функция, которая в настоящее время доступна в предварительной версии Windows 11 для участников программы Windows Insider, позволяет пользователям переформулировать предложения, изменять их тон и корректировать длину текста, что улучшает процесс написания и делает его более гибким.

После выделения текста и нажатия правой кнопкой мыши пользователи могут выбрать один из трёх вариантов отредактированного текста. Для использования функции требуется вход в учетную запись Microsoft. В настоящее время она доступна только для участников программы Windows Insider в США, Великобритании, Франции, Канаде, Италии и Германии.

Кроме того, в июле Microsoft обновила «Блокнот», добавив такие функции, как проверка орфографии и автозамена. В настоящее время также тестируются новые AI-инструменты для приложения Paint: Generative Fill, который дополняет изображение по текстовому запросу, и Generative Erase, позволяющий удалить часть изображения и смешать пустое пространство с остальным контентом.

Generative Fill доступна для пользователей ПК с экосистемой Copilot Plus, а Generative Erase тестируют все участники программы Windows Insider на Windows 11.