Microsoft в Windows Server устранила уязвимость 17-летней давности

Ошибка в операционной системе существовала 17 лет, а обнаружили ее специалисты компании Check Point.

Критическая уязвимость в Windows Server позволяла неавторизованным пользователям через код DNS-сервера получить права администратора.

Уязвимость исследователи Check Point назвали Sig Red. Через обнаруженную ошибку при получении права администратора злоумышленники могли перехватывать сетевой трафик и компрометировать данные пользователей.

Sig Red была обнаружена в Windows Server версий 2003-2019. Сейчас разработчики ОС закрыли уязвимость, а также отметили, что несмотря на существование бреши в системе про нее никто не знал и никогда ее не использовал.