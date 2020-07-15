Microsoft в Windows Server устранила уязвимость 17-летней давности

Microsoft в Windows Server устранила уязвимость 17-летней давности15.07.2020 18:36
Ошибка в операционной системе существовала 17 лет, а обнаружили ее специалисты компании Check Point.
Критическая уязвимость в Windows Server позволяла неавторизованным пользователям через код DNS-сервера получить права администратора.
Уязвимость исследователи Check Point назвали Sig Red. Через обнаруженную ошибку при получении права администратора злоумышленники могли перехватывать сетевой трафик и компрометировать данные пользователей.
Sig Red была обнаружена в Windows Server версий 2003-2019. Сейчас разработчики ОС закрыли уязвимость, а также отметили, что несмотря на существование бреши в системе про нее никто не знал и никогда ее не использовал.
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