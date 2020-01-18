Microsoft в РФ разрешила играть в игры для Xbox One на Android

Microsoft в России запустила бета-тестирование сервиса Xbox Console Streaming, через который владельцы консоли Xbox One смогут играть в игры на смартфонах.

Xbox Console Streaming в России пока доступен для участников программы предварительной оценки.

Для запуска игры на Android-смартфоне нужно, чтобы в устройстве была установлена операционная система Android 6.0 или более поздняя версия.

Также аппарат должен быть оборудован модулем Bluetooth 4.0. Помимо этого, к смартфону потребуется подключить геймпад Xbox One с Bluetooth.

Для запуска игр на устройство еще потребуется установить приложение Xbox Game Streaming, которое можно скачать из официального магазина приложений Google Play.