Microsoft в РФ разрешила играть в игры для Xbox One на Android

Microsoft в РФ разрешила играть в игры для Xbox One на Android18.01.2020 11:27
Microsoft в России запустила бета-тестирование сервиса Xbox Console Streaming, через который владельцы консоли Xbox One смогут играть в игры на смартфонах.
Xbox Console Streaming в России пока доступен для участников программы предварительной оценки.
Для запуска игры на Android-смартфоне нужно, чтобы в устройстве была установлена операционная система Android 6.0 или более поздняя версия.
Также аппарат должен быть оборудован модулем Bluetooth 4.0. Помимо этого, к смартфону потребуется подключить геймпад Xbox One с Bluetooth.
Для запуска игр на устройство еще потребуется установить приложение Xbox Game Streaming, которое можно скачать из официального магазина приложений Google Play.
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