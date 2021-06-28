Windows 11 стала доступна для участников раннего тестирования программного обеспечения от компании Microsoft.

Ранняя сборка под номером Build 22000.51 официально доступна для участников программы Windows Insiders.

Она немного отличается от той что утекла в Сеть до официальной презентации Windows 11. В ней изменили командную строку в «Проводнике» и приложение Microsoft Store.

Также была изменена панель для подключения внешних мониторов к ноутбуку.

Для того чтобы установить Windows 11 на компьютер лучше всего предварительно воспользоваться специальным приложением PC Health Check.

Через него можно узнать подходит ли «железо» компьютера для работы с новой операционной системой.