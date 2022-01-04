Microsoft уже исправила ошибку в работе почтовых серверов Exchange

Ошибка произошла из-за неправильно работающего модуля FIP-FS, который отвечает за спам и вредоносное программное обеспечение.

Серверы Microsoft Exchange с наступлением 1 января 2022 года дали сбой, во всем виноват модуль защиты, который компания интегрировала еще с Exchange Server 2013.

FIP-FS с 1 января начал блокировать рассылку писем с локальных серверов.

По словам экспертов, сбой произошел потому что компания использует переменную типа int32 для хранения значения даты.

Максимальное значение этой переменной 2 147 483 647, но даты в 2022 году начинаются со значения 2 201 010 001. Это как раз и привело к сбоям в работе почты.

На данный момент компания Microsoft уже исправила возникшую ошибку.