Главная » Новости

Microsoft уже исправила ошибку в работе почтовых серверов Exchange

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Ошибка произошла из-за неправильно работающего модуля FIP-FS, который отвечает за спам и вредоносное программное обеспечение.
Серверы Microsoft Exchange с наступлением 1 января 2022 года дали сбой, во всем виноват модуль защиты, который компания интегрировала еще с Exchange Server 2013.

FIP-FS с 1 января начал блокировать рассылку писем с локальных серверов.

По словам экспертов, сбой произошел потому что компания использует переменную типа int32 для хранения значения даты.

Максимальное значение этой переменной 2 147 483 647, но даты в 2022 году начинаются со значения 2 201 010 001. Это как раз и привело к сбоям в работе почты.

На данный момент компания Microsoft уже исправила возникшую ошибку.

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.