Microsoft устранила все известные проблемы, которые помешали обновлению Windows 10

Microsoft полностью подготовилась к массовому обновлению Windows 10. Разработчики смогли устранить все ошибки, которые мешали начать масштабное обновление версий 2004 и 20H2.

Ожидается, что обновление начнется в ближайшее время, и с ним не должно возникнуть проблем, если только в процессе не выявятся новые ошибки и сбои в работе компьютеров.

Microsoft уже сняла все ограничения на обновления, а для проверки его доступности следует перейти в настройки и выбрать пункт «Центр обновлений Windows».

Также можно попробовать обновить компьютер через утилиту Media Creation Tool. Стоит отметить, что в некоторых регионах обновление может появиться с запозданием до 48 часов.