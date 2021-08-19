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Microsoft усложила переключение браузера Edge по умолчанию в Windows 11

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Предстоящий выпуск Microsoft Windows 11, очевидно, сделает задачу переключения браузеров по умолчанию еще более утомительной. Последняя сборка ОС еще больше усложнила переключение браузеров, игнорируя при этом настройки браузера по умолчанию в различных областях.

Microsoft усложила переключение браузера Edge по умолчанию в Windows 11

Согласно отчету TheVerge, американский технический гигант работает над внесением множества положительных изменений в пользовательский интерфейс Windows 11, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем. Тем не менее, компания вносит определенные изменения, из-за которых браузер по умолчанию становится еще сложнее переключить на любой другой сторонний браузер. Другими словами, те, кто использует Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi или другие, могут столкнуться с неудобствами при переходе на другие браузеры в Windows 11.

Компания усложнила отключение браузера Edge по умолчанию через саму ОС. Как и в случае с Windows 10, установка нового браузера и первое открытие веб-ссылки предложит пользователям возможность легко переключать браузеры. Хотя это единственный простой способ сменить браузер. Если пользователь не включит «всегда использовать это приложение», Microsoft Edge останется системным браузером по умолчанию. Если в Windows 10 просто забыть включить это могло предлагать вам это приглашение каждый раз, когда вы открываете ссылку, Windows 11 теперь изменила это и усложнила для пользователей.

Microsoft усложила переключение браузера Edge по умолчанию в Windows 11

Теперь нужно перейти в настройки, чтобы установить значения по умолчанию по типу файла или ссылки, а не с помощью простого единственного переключателя. Взяв в качестве примера Google Chrome, теперь вам нужно изменить тип файла по умолчанию для HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS индивидуально на Chrome, а не одним переключателем. Это делает процесс переключения излишне сложным и трудоемким.

Источник — Astera.

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