Microsoft усиливает продвижение браузера Edge

Компания Microsoft продолжает активно продвигать свой браузер Edge вместо Chrome.

В новой попытке удержать пользователей в своем браузере, Microsoft добавила всплывающее уведомление, которое появляется при попытке перейти в Chrome для установки дополнений.

Когда пользователи Edge ищут расширения в Chrome Web Store через поисковик Bing, им предлагается открыть Google Chrome для наилучшей совместимости.

Однако теперь появляется сообщение, в котором Microsoft призывает пользователей не переходить в Chrome, предлагая им продолжать использовать Edge для получения лучшей производительности и конфиденциальности.

Эта стратегия не нова для Microsoft, которая ранее уже внедряла агрессивные методы рекламы своих продуктов в Windows 11 и других версиях.