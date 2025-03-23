Microsoft уменьшит размер меню и страниц настроек в браузере Edge

Разработчики Microsoft Edge анонсировали обновление дизайна меню и страницы настроек браузера. Теперь меню стало компактнее и не занимает так много места, как раньше, что улучшает удобство использования.

Основные функции, такие как Избранное и Загрузки, остались, но некоторые дополнительные опции переместили в раздел «Больше инструментов». Это сделало навигацию более простой.

Также расширения теперь легче найти, что обеспечивает быстрый доступ к ним. Изменения улучшили общее визуальное восприятие браузера.

На странице настроек опции были перераспределены в более понятные группы. В разделе «Конфиденциальность, поиск и сервисы» теперь собраны настройки, связанные с безопасностью и куки. Кроме того, настройки внешнего вида стали проще: пользователи могут выбрать светлый или тёмный режим и цвет темы из предложенных вариантов.

Источник: windowslatest